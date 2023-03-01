Выставка рабочих мест для трудоустройства выпускников "С места в карьЕРу" пройдет в Тюмени

| Фото: Центр занятости населения Тюменской области | Фото: Центр занятости населения Тюменской области

Выставка рабочих мест для трудоустройства выпускников и молодежи "С места в карьЕРу" пройдет в Конторе пароходства 14 марта с 11 до 14 часов. Мероприятие позволит работодателям выбрать для себя лучших из молодых специалистов, а выпускникам лично пообщаться с представителями компаний, получить возможность стажировки, а в перспективе – место работы, сообщает Центр занятости населения Тюменской области.

На выставку заявлены вкусная закусочная "ЧебурекМи", "Протект Групп", группа компаний "МаксиМ", "Бухгалтерия Бизнеса", АНО ЭПЦ "Экоцентр", ГАУ ТО МФЦ "Мои документы" и другие.

В программе не только презентация рабочих мест, но и мастер-классы специалистов кадрового центра. Карьерные консультанты расскажут о том, как грамотно составить эффективное резюме, а также как правильно вести себя на собеседовании, чтобы с большей долей вероятности получить предложение о работе.

"Мероприятие поможет трудоустроить молодежь с минимальным опытом работы или даже с его отсутствием, - отметила директор кадрового центра "Работа России" Оксана Астафьева. - Выставка поможет скоординировать и построить точную траекторию действий для успешного приема на работу".

Мероприятие пройдет в открытом режиме. Предварительная регистрация не требуется.