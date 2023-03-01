В Тюмени шести ветеранам окажут помощь в марте на средства счета "Победа"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шести нуждающимся ветеранам в Тюмени окажут помощь на средства благотворительного счета "Победа". На эти цели распределили 85 тыс. рублей, их направят на покупку необходимых вещей, продуктов питания, предметов обихода и бытовой техники, сообщает администрация города.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии по расходованию средств, поступивших на благотворительный счет "Победа". Специалисты отдела по социальной работе также поздравили ветеранов-юбиляров, три из которых праздновали 90-летие, 13 отмечали 95-летие. 46 участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили поздравления с Днем защитника Отечества.

Помочь нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны могут горожане, а также коллективы предприятий и учреждений, общественные и коммерческие организации. Для этого нужно перечислить любую сумму на благотворительный счет "Победа" по реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской совет ветеранов войны и труда.

ИНН 7202065701

КПП 720301001

Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК

г. ТЮМЕНЬ

БИК 047102651

Корр. счет 30101810800000000651

Р/с № 40703810867100000137

Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.