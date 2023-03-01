Российские эксперты обсудят в Тюмени развитие интеллектуальных транспортных систем

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Развитие интеллектуальных транспортных систем обсудят в Тюмени эксперты со всей России. Выставка "ИТС регионам" продет в Тюменском технопарке с 23 по 24 марта, сообщает Главное управление строительства региона.

Тюменская область выбрана площадкой для проведения ежегодной конференции, поскольку является одним из лидеров по внедрению интеллектуальных транспортных систем. В 2023 году в числе ключевых тем заявлены: цифровое развитие транспортной инфраструктуры в регионах, внедрение ИТС в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", применение новых технологий, кадровый потенциал отрасли и другие.

Мероприятие пройдет при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства, ключевых Ассоциаций и бизнес-сообщества, отраслевых объединений. Организатором конференции является ассоциация "Цифровая Эра Транспорта".

Ознакомиться с программой и подать заявки на участие можно на сайте мероприятия.