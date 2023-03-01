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За несвоевременно убранные сосульки ответит тюменская управляющая компания

Общество, 14:29 13 марта 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

За несвоевременную уборку сосулек с крыши жилого дома по ул. Волгоградской, 33 в Тюмени возбуждено административное дело в отношении управляющей компании ООО "Мегасервис".

Как сообщает городская администрация, поводом послужили жалобы жителей дома. После проверки ведущего инженера квартальной инспекции Службы заказчика по благоустройству Калининского административного округа управляющая компания провела необходимую работу.

Также опасность на крыше заметили жители многоквартирного дома по ул. Максима Горького, 41. Модераторы портала передали сообщение в управу Центрального округа. Ведущий инженер квартальной службы заказчика обследовал дворовую территорию и установил, что уборка наледи с карниза уже выполнена, а территория находится в удовлетворительном состоянии.

Жителям Тюмени напоминают, что о сосульках и наледи на крышах можно сообщить в специальную категорию на портале "Тюмень – наш дом".

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# сосульки

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