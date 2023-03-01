Тюменский эксперт поделится секретами успешной сдачи ЕГЭ по математике

| Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте

Вебинар "Ловушки и лайфхаки ЕГЭ по математике" пройдет в Тюмени 14 марта. Экспертом онлайн-встречи станет заместитель председателя комиссии в формате ЕГЭ по Тюменской области Егор Горечин, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Спикер поделится секретами успешной сдачи ЕГЭ по математике. Он также расскажет старшеклассникам, как построить план подготовки на ближайшие месяцы, чтобы успешно сдать экзамен и поступить в вуз своей мечты.

Вебинар начнется в 15 часов по местному времени. Ссылка на трансляцию здесь.