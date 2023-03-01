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В Тюменской области увеличилось количество победителей регионального этапа ВсОШ

Общество, 15:47 13 марта 2023

vk.com/fmschool72 | Фото: vk.com/fmschool72

93 победителя и 602 призёра выявлены в Тюменской области по итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В прошлом учебном году победителями регионального уровня стали 62 учащихся. Награждение прошло в ДК "Нефтяник" 11 марта.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказал руководитель центра "Новое поколение", заместитель директора Физико-математической школы Тюменской области Максим Сусоев.

"В этот раз победителей у нас намного больше, 93 учащихся. Из них 29 - ученики ФМШ. Сейчас известны проходные баллы Всероссийской олимпиады школьников только по 11 предметам. От Тюменской области на них попадет 31 человек. Ждем информации по проходным баллам еще по 13 предметам", - говорит Максим.

Всего 108 тыс. учащихся объединил региональный этап ВсОШ. Из 26 предметов по количеству участников лидерами стали: математика, физкультура, физика, право, астрономия, обществознание, информатика, литература, экономика, русский язык.

Больше всего призеров и победителей из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Казанского и Викуловского районов.

По словам директора департамента образования и науки Тюменской области Дины Горковец, участие в олимпиаде дает бесценный опыт, который позволит ребятам сделать еще один шаг навстречу будущим успехам.

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# Всероссийская олимпиада школьников , ФМШ Тюменской области

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