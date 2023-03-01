В Тюмени школьники из 11 регионов соревнуются в создании энергетических сетей

| Фото: Центр "Новое движение" ТюмГУ | Фото: Центр "Новое движение" ТюмГУ

50 школьников 8-10 классов из 11 регионов России принимают участие в финале профиля "Интеллектуальные энергетические системы" Национальной технологической олимпиады в Тюмени. Интеллектуальные состязания стартовали в загородном центре "Ребячья республика" 13 марта и продлятся до конца недели, сообщает центр "Новое движение" ТюмГУ.

Ребят ожидают два тура: предметный, в котором им нужно решить задачи по математике и информатике, и инженерный, где юным экспертам предстоит разобрать интегральную инженерную задачу по управлению киберфизической системой и обеспечить бесперебойную работу энергетических сетей на аппаратно-программных комплексах. К уже традиционным для профиля стендам-тренажерам в этом году добавился новый стенд-тренажер по стохастической ветрогенерации.

Финал профиля предполагает индивидуальную и командную работу. Победит команда, сумевшая построить наиболее оптимальную энергетическую сеть и написавшая оптимальный алгоритм управления системой в постоянно изменяющихся условиях.

В финале участвуют команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Амурской, Вологодской, Кировской, Московской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Тюменской областей и Краснодарского края. Победа или призовое место даст школьнику 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету.

Также организаторы впервые пригласили в качестве слушателей 70 полуфиналистов и активных участников профиля "Интеллектуальные энергетические системы". Они пройдут похожие испытания: поработают со стендами-тренажерами, опробуют новый уровень заданий олимпиады, пообщаются с разработчиками профиля и финалистами.

Кроме того, для ребят проведут экскурсии, вечерние мероприятия, семинары с организаторами и авторами заданий.