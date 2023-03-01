В Тюмени стартовал региональный педагогический форум "Движения первых"

| Фото: Тюменское региональное отделение РДДМ "Движение первых" | Фото: Тюменское региональное отделение РДДМ "Движение первых"

Региональный педагогический форум Российского движения детей и молодежи "Движение первых" стартовал в центре "Олимпийская Ребячка" в Тюмени 13 марта. В течение двух дней его участниками станут более 250 педагогов.

"Мероприятие посетят председатели недавно открытых первичных отделений "Движения первых", советники директоров по воспитанию, координаторы проекта "Навигаторы детства", специалисты, курирующие "Движение первых" в муниципалитетах Тюменской области", - сообщили в пресс-службе регионального отделения РДДМ.

Стартовал форум с пленарного заседания с участием руководителей региональных департаментов образования, культуры, спорта и молодежной политики. Ожидается, что участники выдвинут основные тезисы о развитии деятельности РДДМ "Движение первых" в Тюменской области. Также планируется обсудить организационные вопросы деятельности движения в регионе.