Школьников приглашают принять участие в региональном форуме #СамПодросток

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Школьников Тюменской области 5-11 классов приглашают поучаствовать в первом региональном форуме #СамПодросток в области физкультуры, спорта и ОБЖ. Подать заявку можно до 20 марта, сообщает информационный центр регионального правительства.

Участники могут представить научно-исследовательские работы по восьми направлениям на тему спорта и ОБЖ. Конкурс предусматривает как очный, так и заочный этапы. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.