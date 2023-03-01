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Школьников приглашают принять участие в региональном форуме #СамПодросток

Общество, 09:15 15 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Школьников Тюменской области 5-11 классов приглашают поучаствовать в первом региональном форуме #СамПодросток в области физкультуры, спорта и ОБЖ. Подать заявку можно до 20 марта, сообщает информационный центр регионального правительства.

Участники могут представить научно-исследовательские работы по восьми направлениям на тему спорта и ОБЖ. Конкурс предусматривает как очный, так и заочный этапы. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

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# ОБЖ , физкультура и спорт

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