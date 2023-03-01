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Ольга Ройтблат поддержала внедрение патриотических значков для школьников

Общество, 17:49 13 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За каждым элементом школьной атрибутики должна быть важная и понятная предыстория. Такое мнение высказала ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат, комментируя предложение о патриотических значках для школьников.

"К этой инициативе отношусь хорошо. Есть маленькое уточнение - дети должны понимать содержание и суть такого значка, причастность к какому-то большому делу", - уточнила ректор.

В качестве примера она привела церемонию поднятия флага. На школьных линейках Ольга Ройтблат рассказывает ребятам его историю.

"Он на самом деле не с 1994 года, в августе будет 300-летие российского флага. Об этом мало кто знает. Думаю, что за школьным значком должна быть история. И каждому школьнику должно быть понятно, почему именно такой дизайн был выбран, почему они должны его носить, чтобы не вызвать формальное отношение", - считает Ольга Ройтблат.

По ее словам, идея для нашей страны не нова. В Советском Союзе были движения октябрят, пионерия. Сейчас развивается "Движение первых", у которого, как и у его предшественников, должны быть свои символы.

Отметим, что дизайн значков разработают Минпросвещения совместно с Российским движением детей и молодежи "Движение первых". А суть такой атрибутики, по замыслу инициатора – первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, заключается в патриотизме и моральных принципах.

Оксана Корнеенкова

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# Движение первых , Ольга Ройтблат , символы

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