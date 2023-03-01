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Эксперты оценят выступления тюменских вокалистов перед отбором на студвесну

Общество, 09:04 16 марта 2023

группа "Студенческая весна | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: группа "Студенческая весна | Тюмень" во ВКонтакте

Получить обратную связь от экспертов и узнать, что стоит подтянуть в творческом номере, чтобы пройти отбор на областной фестиваль "Студенческая весна", могут тюменцы на "Музыкальном открытом микрофоне". Мероприятие состоится 29 марта в МТЦ "Космос", начало в 18 часов. Зарегистрироваться на прослушивание могут студенты и работающая молодежь в возрасте от 16 до 35 лет.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выступить необходимо только с двумя песнями, а их длительность не должна превышать 3 минуты 30 секунд. Также одно из условий - выступление без инструментального сопровождения, при этом, не важно является участник сольным исполнителем или у него есть музыкальный коллектив.

Экспертами выступят победитель национального музыкального проекта "Универвидение" Кристина Тихонова, победитель областных и российских фестивалей "Студвесны", автор песен Елена Санникова, лауреат и дипломант российских и международных конкурсов Екатерина Реутова, певец, педагог центра творчества "Максимум" по эстрадному вокалу Илья Бархатов и другие.

Результаты открытого микрофона организаторы опубликуют 30 марта. Те, кто увидят себя в списке, получат бонус и смогут выступить на кастинге "Студвесны" с двумя песнями. "Но есть ограничение, попасть в него смогут максимум 70 человек", - подчеркнули в пресс-службе.

Прием заявок продлится до 27 марта по ссылке.

Напомним, что в Тюмени стартовала регистрация на XXVIII областной фестиваль "Студенческая весна". Она открыта до 29 марта, на "Концертные программы" - до 4 апреля.

Виктория Макарова

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# музыканты , студвесна

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