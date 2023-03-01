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Аграрии Уватского района запланировали под посев зерновых 280 гектаров полей

Экономика, 16:45 14 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

280 га полей засеют зерновыми в ходе посевной кампании аграрии Уватского района. Еще 65 га отведено хозяйствами под картофель и овощи. На семена заложено 80 т зерновых культур, сообщает в своем Telegram-канале глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.

"Аграрии уже приступили к подготовке сельскохозяйственной техники и подработке семенного фонда. Закуплены комплексные минеральные удобрения в объеме 30 тонн, заключены договоры на поставку средств защиты растений", - уточнил глава района.

По его оценке, в районе спросом пользуются зерно и зерносмеси. Рыночная цена и качество кормов конкурентноспособные. По данным на март, запас зерна в хозяйствах составляет 190 т. В ходе весенних полевых работ задействовано 17 тракторов с различным навесным оборудованием: плуги, культиваторы, бороны, машины для внесения удобрений и семь сеялок.

Напомним, что в Тюменской области на поддержку сельхозпроизводства в 2023 г. запланировано 3,9 млрд рублей.

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# посевная кампания , Уватский район

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