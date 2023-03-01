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Установить в Тюмени стелу дружбы народов предложили студенты ТИУ

Общество, 15:27 14 марта 2023

ТИУ | Фото: ТИУ

Новые арт-объекты предложили установить в Тюмени будущие архитекторы. Дизайн-проекты представили студенты Тюменского индустриального университета на конкурсе "Время Будущего", сообщает пресс-служба вуза.

Первое место жюри присудило Анне Горюновой. Девушка получила сертификат на поездку в Москву на выставку новой коллекции KERAMA MARAZZI и экскурсию по объектам с применением продукции бренда. Победу Анне принес проект стелы, символизирующей дружбу народов.

Участники предложили установить необычные скульптуры и скамейки, деревянный портал, стелу и качели. Конкурс проводится среди студентов Института архитектуры и дизайна ТИУ.

В финал из 18 заявок вышли семь проектов. Оценивали идеи практикующие архитекторы, эксперты вуза, компании и представители административных округов города.

Второе место заняла Вероника Богданова с проектом барельефа "Жар-птица", созданного по мотивам сказки Ершова "Конек-Горбунок". По словам автора, главная задача арт-объекта – привлечь внимание молодежи к русским сказкам.

На третьем месте — Виктория Гвоздева. Девушка предложила увековечить тюменский ипподром и разработала эскиз знаменитой породы лошадей – орловского рысака.

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# арт-объекты , ТИУ

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