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У школы № 16 в Тобольске оборудуют хоккейный корт

Общество, 15:16 14 марта 2023

скриншот видео администрации Тобольска | Фото: скриншот видео администрации Тобольска

Новый корт оборудуют у школы № 16 им. В. П. Неймышева в Тобольске в 10-м мкрн. Летом горожане смогут заниматься здесь футболом, а зимой — хоккеем. Об этом сказал заместитель главы Тобольска Юрий Вавакин.

В проект благоустройства пришкольной территории изменения решили внести по поручению главы города Максима Афанасьева после большого количества обращений в социальных сетях о нехватке корта в 10-м мкрн.

По словам Юрия Вавакина, к благоустройству территории приступят при наступлении положительных температур. Проектом предусмотрены площадки для различных игровых видов спорта, сдачи норм ГТО, зона для отдыха.

Отметим, в первом корпусе школы №16 продолжается капитальный ремонт. Зданию в 2023 году исполняется 30 лет.

"В рамках капитального ремонта приведут в порядок не только помещения, но и залы бокса, тенниса, тира. Будет обновлен бассейн. Также здесь откроют центр детских инициатив и оборудуют хореографический зал. Будут созданы все условия для всестороннего развития детей", — рассказала директор школы №16 им. В. П. Неймышева Оксана Емец.

По ее словам, и раньше общеобразовательное учреждение являлось центром притяжения жителей микрорайона. С обновленной площадкой она станет вдвойне привлекательней.

Инна Пахомова

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# капитальный ремонт , Тобольск , школа

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