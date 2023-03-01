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Врачи из Тюмени обследовали 77 пациентов в селе Нижняя Тавда

Общество, 16:56 14 марта 2023

областной департамент здравоохранения | Фото: областной департамент здравоохранения

77 пациентов приняли тюменские врачи в областной больнице № 15 в селе Нижняя Тавда. Пациенты были заранее отобраны для консультации и дообследования. Это в основном люди старше 65 лет и страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, сообщает областной департамент здравоохранения.

Всем было проведено ультразвуковое исследование сосудов шеи для оценки состояния и проходимости артерий и вен. С помощью данной ультразвуковой технологии можно судить о состоянии кровоснабжения головного мозга, определить степень стеноза, тем самым дав возможность лечащему врачу определить тактику лечения.

По итогам осмотра и обследования пять человек направлены на КТ, еще пять будут готовиться к операции.

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# здравоохранение , Нижняя Тавда

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