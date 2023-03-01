Два детских хора из Тюмени стали призерами всероссийского конкурса

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Два детских хора из Тюменской области стали призерами Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. Всего в финале от Тюменской области участвовали две тюменские и одна ялуторовская команды, сообщает информационный центр правительства Тюменской области

По итогам творческого конкурса академический хор СОШ №73 "Лира" Тюмени занял второе место в номинации "Школьный хор "Песни юности", сводный хор 7-18 лет.

Младший хор девочек Тюменской православной гимназии стал третьим в номинации "Школьный хор "Песни юности", младшая группа.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Заключительный этап проходил во Всероссийском детском центре "Орленок". В течение конкурсных дней мастерство продемонстрировали тысяча ребят от 7 до 18 лет в составе 45 коллективов. Во всех этапах конкурсного отбора участвовали 100 тыс. детей из 81 региона России.