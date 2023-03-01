Тюменские офтальмологи восстановили зрение пациенту с серьезной травмой

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Врачи областной больницы №2 полностью восстановили зрение тюменцу, повредившему глаз при работе с болгаркой, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Мужчина работал диском для болгарки с металлической щеткой, когда в глаз ему попало инородное тело. Это послужило поводом для обращения к офтальмологу в экстренном порядке. По результатам обследования врачи приняли решение госпитализировать пациента.

Офтальмологи экстренно провели операцию - факоаспирацию травматической катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Этот метод позволяет успешно и в ускоренном порядке реабилитировать зрительные функции пациента.

Врачам удалось не только спасти пациента от полной слепоты, но и восстановить уровень остроты его зрения с 0,01 до 1,0.