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Тюменские офтальмологи восстановили зрение пациенту с серьезной травмой

Общество, 15:49 14 марта 2023

ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Врачи областной больницы №2 полностью восстановили зрение тюменцу, повредившему глаз при работе с болгаркой, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Мужчина работал диском для болгарки с металлической щеткой, когда в глаз ему попало инородное тело. Это послужило поводом для обращения к офтальмологу в экстренном порядке. По результатам обследования врачи приняли решение госпитализировать пациента.

Офтальмологи экстренно провели операцию - факоаспирацию травматической катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Этот метод позволяет успешно и в ускоренном порядке реабилитировать зрительные функции пациента.

Врачам удалось не только спасти пациента от полной слепоты, но и восстановить уровень остроты его зрения с 0,01 до 1,0.

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# ОКБ №2

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