Молодые тюменские поэты примут участие в слэм-турнире #Стихибезпреград

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поэты в возрасте от 16 до 35 лет с инвалидностью и без могут принять участие в четвертом инклюзивном поэтическом слэм-турнире #Стихибезпреград. Мероприятие пройдет в информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени 18 марта. Начало в 12 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

Сбор заявок продлится по 16 марта. Отправить их в свободной форме можно с пометкой "Слэм" по электронной почте: tosbs@mail.ru. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст, контактную информацию, а также прикрепить файлы с двумя стихотворениями, с которыми участник планирует выступать на слэм-турнире.

Поэтический слэм-турнир проводится совместно с филиалом специальной библиотеки для слепых и приурочен ко Всемирному дню поэзии.

Одновременно с заявкой должно быть представлено согласие на обработку персональных данных в форме скан-образа. Более подробная информация — в положении.