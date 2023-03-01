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Загадки времен династии Романовых решают в тюменском музее на арт-мадиации

Общество, 17:07 14 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-медиацию "Как русский художник эпоху Романовых воспринимал" проводят в Тюмени в историческом парке "Россия – моя история". Посетителям музея предлагают примерить на себя роль историков, присяжных, этнографов и художников, а также решить загадки времён династии Романовых, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Участники арт-медиации вместе с ведущим обсуждают важные события во времена правления династии Романовых, символизм картин, любопытные факты, отталкиваясь от своего восприятия, жизненного опыта, собственных ценностей и интересов. Диалог, в котором высказывание каждого независимо и ценно, таит неожиданные смыслы, помогает лучше воспринимать искусство, углубить представление о себе, найти интересных собеседников.

Помимо этого в каждом из тематических залов участникам предложат выполнить интересные интерактивные задания, поучаствовать в играх и решить загадки времён династии Романовых.

Арт-медиации проходят со вторника по пятницу с 10 до 18 часов. Программа продлится до 31 марта. Стоимость при участии от двух человек 250 рублей, возможна оплата в рамках программы "Пушкинская карта".

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# исторический парк «Россия - моя история» , Романовы

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