Загадки времен династии Романовых решают в тюменском музее на арт-мадиации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-медиацию "Как русский художник эпоху Романовых воспринимал" проводят в Тюмени в историческом парке "Россия – моя история". Посетителям музея предлагают примерить на себя роль историков, присяжных, этнографов и художников, а также решить загадки времён династии Романовых, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Участники арт-медиации вместе с ведущим обсуждают важные события во времена правления династии Романовых, символизм картин, любопытные факты, отталкиваясь от своего восприятия, жизненного опыта, собственных ценностей и интересов. Диалог, в котором высказывание каждого независимо и ценно, таит неожиданные смыслы, помогает лучше воспринимать искусство, углубить представление о себе, найти интересных собеседников.

Помимо этого в каждом из тематических залов участникам предложат выполнить интересные интерактивные задания, поучаствовать в играх и решить загадки времён династии Романовых.

Арт-медиации проходят со вторника по пятницу с 10 до 18 часов. Программа продлится до 31 марта. Стоимость при участии от двух человек 250 рублей, возможна оплата в рамках программы "Пушкинская карта".