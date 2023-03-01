Более 90 крыш домов в Тюмени ждет капремонт в 2023 году

| Фото: департамент городского хозяйства Тюмени во ВКонтакте | Фото: департамент городского хозяйства Тюмени во ВКонтакте

Кровли более 90 домов капитально отремонтируют в Тюмени в 2023 году. По всем объектам заключены договоры, в настоящее время работы ведутся на 37 скатных крышах. Ремонт плоских крыш приостановлен до потепления, сообщает департамент городского хозяйства.

Подрядчикам регулярно направляется информация о мерах по предотвращению подтоплений квартир и мест общего пользования в многоквартирных домах. Кроме того, аналогичные требования предусмотрены условиями договоров на проведение капремонтов. Каждый договор строительного подряда застрахован.

Напомним, что в случае протечек, независимо от того, проводится ли в вашем доме капитальный ремонт, необходимо обращаться в свою управляющую организацию. Она должна следить за тем, чтобы снег не стал причиной порчи имущества жителей многоквартирного дома.