Тюменцам рассказали, как правильно действовать при присасывании клещей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью в течение 72 часов, не ожидая настораживающих симптомов. Об этом предупреждает врач-эпидемиолог тюменской областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая.

"При присасывании членистоногого необходимо как можно раньше обратиться в медицинскую организацию для его удаления, проведения экстренной профилактики иммуноглобулином и назначения антибактериальной терапии в профилактических дозах. В Тюмени нужно обратиться в кабинет экстренной профилактики клещевых инфекций областной инфекционной больницы по адресу: ул. Комсомольская, 54а. Он работает круглосуточно. На территориях нужно обращаться в медицинскую организацию по месту жительства — ФАПы, амбулатории, районные больницы. С собой стоит взять документ, удостоверяющий личность, полис ОМС", — рассказала Наталья Жвавая.

Эксперт предупреждает, что при обнаружении присосавшегося клеща не следует его отрывать, уничтожать или раздавливать. Если нет возможности своевременно посетить медицинскую организацию, то следует самостоятельно удалить членистоногое при помощи обычного пинцета. Наталья Жвавая акцентировала внимание, что не следует использовать народные методы извлечения — смазывание клеща маслом, лаком, вазелином, прижигание.

"При удалении клеща пинцетом необходимо захватить паразита как можно ближе к голове и медленно равномерно потянуть вверх, раскачивая. После извлечения следует проверить, цел ли паразит. Если части осталась в коже, то нужно постараться аккуратно извлечь их пинцетом или иглой. Если это не удается, то нужно оставить их в покое, обработать место укуса и руки антисептиком, спиртом или водой с мылом. После удаления клеща надо обязательно обратиться за медицинской помощью", — рассказала врач-эпидемиолог тюменской областной инфекционной клинической больницы.

Напомним, клещи являются переносчиками нескольких опасных для человека заболеваний. Прежде всего, это клещевой энцефалит, который может приводить к смертельному исходу, и иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), с трудом поддающийся лечению. Признаки инфекционного заболевания, полученного после присасывания кровососущего паразита, — слабость, головные боли, повышение температуры тела до 38-39 градусов, боли в мышцах и суставах, тошнота, рвота и нарушение координации.

В отделении особо опасных вирусных инфекций центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области клещей исследуют на четыре инфекции: вирусный клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз или болезнь Лайма, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека. Эти инфекции наиболее чаще встречаются в Тюменской области.

"Все эти четыре инфекции особо опасны для человека. Наиболее страшен вирусный клещевой энцефалит. Происходит поражение центральной нервной, сердечно-сосудистой систем. Вирусной клещевой энцефалит также как и иксодовый клещевой боррелиоз поражает и суставы. Такое маленькое насекомое может нанести непоправимый вред человеку. В худшем случае все может закончиться смертью ", — рассказала заведующая отделением особо опасных вирусных инфекций центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области Любовь Остапова.

Врач-вирусолог призывает всех проводить исследования клеща в случае присасывания. Процедура длится от пяти до 24 часов. По словам Любови Остаповой, всегда есть 72 часа, чтобы произвести меры профилактики. Если по результатам исследования клещ инфицирован и в нем обнаружен вирусный энцефалит, то человеку могут ввести иммуноглобулин. Если же специалисты выявили в членистоногом бактериальную инфекцию, то пациенту необходимо принять антибактериальную терапию. После получения результата исследования необходимо обратиться к врачу-инфекционисту.

Как отмечает эксперт, с каждым годом на процедуру исследования приходит больше людей, клещи же становятся более опасными. Пиковые показатели фиксируют в майские праздники. В эти дни специалисты исследуют сотни клещей. Огромное количество исследований клещей наблюдается и в конце апреля, июне, июле.

Отметим, в 2022 году по поводу присасывания клещей в регионе обратились около 25 тыс. человек. Согласно статистике прошлого года, около двух процентов от всех исследованных клещей были заражены вирусным клещевых энцефалитом. Около 38% паразитов оказались переносчиками иксодового клещевого боррелиоза, еще примерно 2,5-3% — моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Мерой профилактики при клещевом энцефалите служит своевременная вакцинация. Цикл из трех прививок дает защиту на 90-95%. "Самое главное — как можно меньше открытых частей тела. При посещении лесов нужно надевать шапочки-косынки. Одежда должна быть светлой, это поможет легче обнаружить членистоногого. Также можно использовать акарицидные средства", — добавила Любовь Остапова.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин