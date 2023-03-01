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Тюменскую область можно поддержать в конкурсе "Маршрут построен"

Общество, 14:01 15 марта 2023

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область участвует в конкурсе "Маршрут построен" в направлениях "Главный маршрут" и "Отпуск для здоровья", сообщает Агентство туризма и продвижения региона.

В номинации "Главный маршрут" представлен туристический маршрут "В Сибирь по своей воле". Программа включает в себя три насыщенных дня, за которые можно познакомиться со столицей региона, а также побывать в историческом Тобольске. В направлении "Отпуск для здоровья" выдвинуты термальные источники региона. Гостей Тюменской области ждут десятки курортов, включая СПА-комплексы с саунами и салонами красоты. Голосование продлится до 10 апреля.

Конкурс "Маршрут построен" проходит на портале "Отдых в России". Туристы выбирают лучших представителей в туротрасли страны по разным номинациям.

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# агентство туризма и продвижения Тюменской области , конкурс

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