Тюменскую область можно поддержать в конкурсе "Маршрут построен"

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область участвует в конкурсе "Маршрут построен" в направлениях "Главный маршрут" и "Отпуск для здоровья", сообщает Агентство туризма и продвижения региона.

В номинации "Главный маршрут" представлен туристический маршрут "В Сибирь по своей воле". Программа включает в себя три насыщенных дня, за которые можно познакомиться со столицей региона, а также побывать в историческом Тобольске. В направлении "Отпуск для здоровья" выдвинуты термальные источники региона. Гостей Тюменской области ждут десятки курортов, включая СПА-комплексы с саунами и салонами красоты. Голосование продлится до 10 апреля.

Конкурс "Маршрут построен" проходит на портале "Отдых в России". Туристы выбирают лучших представителей в туротрасли страны по разным номинациям.