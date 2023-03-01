В ходе онлайн-акции "Крымская весна" тюменцы больше узнают о достопримечательностях и истории полуострова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Больше узнать о достопримечательностях Крыма смогут тюменцы в ходе онлайн-акции "Крымская весна", приуроченной к годовщине воссоединения полуострова с Россией.

Акция ориентирована на волонтеров, воспитанников учреждений ДТиС "Пионер", подписчиков группы во ВКонтакте.

"С 16 по 20 марта в онлайн-формате пройдет фотовыставка, посвященная Крыму. Это поможет развить у детей и подростков желание ознакомиться с историей полуострова", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Валентина Галдаева.

Второе мероприятие в рамках этой акции — рекомендации к просмотру фильмов, связанных с крымскими событиями. В сообществе ДТиС "Пионер" во ВКонтакте выйдут несколько расширенных постов с аннотациями. Подписчикам предложат обсудить фильмы, рассказать свои истории о Крыме. Организаторы разделили акцию на несколько дней, чтобы привлечь больше людей.

Отметим, 18 марта в РФ отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В 2023 году отпразднуют девятую годовщину.

Инна Пахомова