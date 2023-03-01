В ФАПы Мияссы и Сартово Нижнетавдинского района поступили электрокардиографы

| Фото: областной департамент здравоохранения | Фото: областной департамент здравоохранения

Два электрокардиографа поступили в областную больницу № 15 Нижнетавдинского района. Аппараты передали на фельдшерско-акушерские пункты в Мияссы и Сартово, сообщает областной департамент здравоохранения.

С появлением нового оборудования у жителей этих сел появилась возможность сделать ЭКГ сердца на месте, не выезжая в районный центр.

"Аппараты переносные, при необходимости их можно взять с собой на вызов. Электрокардиографы современные и просты в обращении. На аппарате сигналы от всех отведений обрабатываются одновременно, что обеспечивает непрерывную регистрацию ЭКГ. Результат поможет своевременно увидеть изменения или назначить более точное лечение", - рассказала главная медицинская сестра больницы Ольга Кильганова.

Новое оборудование незаменимо при диагностике и лечении заболеваний сердца и сосудов. Оно будет применяться и при профилактических осмотрах, и диспансеризации во время выездов в отдаленные села и деревни Нижнетавдинского района. Электрокардиографы появились в больнице в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".