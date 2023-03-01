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В ФАПы Мияссы и Сартово Нижнетавдинского района поступили электрокардиографы

Общество, 14:23 15 марта 2023

областной департамент здравоохранения | Фото: областной департамент здравоохранения

Два электрокардиографа поступили в областную больницу № 15 Нижнетавдинского района. Аппараты передали на фельдшерско-акушерские пункты в Мияссы и Сартово, сообщает областной департамент здравоохранения.

С появлением нового оборудования у жителей этих сел появилась возможность сделать ЭКГ сердца на месте, не выезжая в районный центр.

"Аппараты переносные, при необходимости их можно взять с собой на вызов. Электрокардиографы современные и просты в обращении. На аппарате сигналы от всех отведений обрабатываются одновременно, что обеспечивает непрерывную регистрацию ЭКГ. Результат поможет своевременно увидеть изменения или назначить более точное лечение", - рассказала главная медицинская сестра больницы Ольга Кильганова.

Новое оборудование незаменимо при диагностике и лечении заболеваний сердца и сосудов. Оно будет применяться и при профилактических осмотрах, и диспансеризации во время выездов в отдаленные села и деревни Нижнетавдинского района. Электрокардиографы появились в больнице в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# здравоохранение , Нижнетавдинский район

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