Конкурс "Серебряные крылышки" в Тюмени объединит почти тысячу юных танцоров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около тысячи танцоров в возрасте от 5 до 25 лет соберет X открытый всероссийский конкурс хореографических коллективов и солистов на приз народного артиста РСФСР, профессора, кавалера ордена ООН Бориса Санкина "Серебряные крылышки". Мероприятие пройдет в большом зале Дворца творчества и спорта "Пионер" в Тюмени с 17 по 19 марта.

Как сообщили во Дворце творчества и спорта "Пионер", лучшие номера представят 49 коллективов из Тюмени, Тобольска, Сургута, Асбеста, Нижней Тавды, Ярково, Викулово, Сорокино, Онохино, Исетска. Конкурсная программа включает в себя соревнования по направлениям: детский, народный, стилизованный, эстрадный, классический, современный (контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-джаз, с выдержкой стиля и техники), уличный танец (hip-hop, break dance, vogue, street jazz и так далее), спортивный бальный танец, "Танцевальная мозаика", "Танцевальное шоу".

Открытие конкурса состоится 17 марта в 14 часов. 18 марта в 9 часов начнутся выступления. 19 марта с 10 часов до 11 часов 30 минут пройдут мастер-классы, в 12 часов 30 минут состоится круглый стол руководителей коллективов с членами жюри. На 15 часов запланирован гала-концерт, на котором состоится награждение победителей и призеров юбилейного конкурса.

По результатам конкурса жюри определит в каждой номинации лауреатов 1, 2 и 3 степени и дипломатов 1,2, и 3 степени, которые автоматически попадают в региональную базу талантливых детей и молодежи Тюменской области.