Более пяти миллионов рублей вернули жителям Тюменской области за некачественные товары и услуги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 5 млн рублей удалось вернуть жителям Тюменской области в 2022 г. за некачественные товары и услуги при содействии регионального управления Роспотребнадзора. В целом за год в ведомство поступило 4 тыс. 58 обращений, большая часть которых касалась финансовых услуг и связи, бытового обслуживания.

Об этом сообщил начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артем Никоза на пресс-конференции 15 марта.

По 321 гражданскому делу, заключения по которым даны ведомством, сумма имущественных требований, поддержанных судами, составила 54 млн рублей.

"У нас впервые за год присуждено в пользу потребителей по заключениям более 54 миллионов рублей. Такой суммы никогда не достигалось. С нашей помощью по искам потребителей в целом присуждено 75 миллионов рублей. Ситуации все разные, не всегда потребители ищут получения денежных средств", - отметил начальник отдела.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Больше всего исков было подано по торговле, подрядным услугам, долевому строительству, туризму, финансам и юридической защите прав. Артем Никоза акцентировал внимание на росте жалоб на юридические услуги. Если в 2021 г. поступило 98 таких обращений, то в 2022 г. – уже 124. Многократный рост связан с услугами, которые не нужны потребителю и не гарантируют нужный результат.

"В договоры такие компании включают правовой анализ ситуации либо подбор нормативно-правовых актов. Это самые распространенные примеры. При желании информацию можно почерпнуть и из интернета, то есть собрать ее. Обращаясь к юристам, человек хочет получить готовую претензию, иск для защиты интересов в суде, но не подбор документов. И по большому счету действия подобных исполнителей необходимы только им", - подчеркнул начальник отдела.

По 25 искам обманутым клиентам таких юристов присуждено более 1 млн рублей. Но оспорить и доказать в суде, что услуга не оказана, сложно. Как правило, у потребителей нет документов или акта выполненных работ, а в договорах расплывчатые формулировки.

Также Артем Никоза обратил внимание, что 15 марта уже 29 лет отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Третий год тематика касается ответственного поведения потребителей. Экология, рациональное отношение к товарам – все это влияет на качество жизни, как и умение отстаивать свои права.

"Если у жителей региона возникает какой-то потребительский спор, нужно обращаться за консультацией в управление Роспотребнадзора либо в Центр гигиены и эпидемиологии. По сути информационная работа с потребителями у нас проводится ежедневно. Мы подскажем, как это сделать. У нас были ситуации, когда после устных консультаций по телефону люди возвращали деньги", - пояснил эксперт.

Оксана Корнеенкова