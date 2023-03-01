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Свыше 45 миллионов рублей собрали жители Тюменской области для бойцов СВО

Общество, 14:45 15 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

45 млн 836 тыс. 810 рублей поступило на действующий в Тюменской области благотворительный счет "100 миллионов для Победы". Свой вклад внесли более 500 компаний и 4 тыс. человек, сообщает информационный центр областного правительства.

Напомним, что региональная общественная акция стартовала 27 сентября 2022 года. Ее цель – собрать средства на приобретение дополнительного спецоборудования для тюменцев, выполняющих свой долг в зоне СВО.

"Жители региона не прекращают помогать нашим ребятам, круг участников акции постоянно растет, принять в ней участие может каждый", - отметила председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова.

По ее словам, технику приобретают по запросам военных. Так, на прошлой неделе тюменским спецподразделениям, убывающим в зону СВО, передали новую партию дронов с планшетами и телефонами, прицелы и очки ночного видения. Как принять участие в акции "100 миллионов для Победы" — здесь.

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