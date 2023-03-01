В Тюмени обсудили вопросы развития малых городов и сельских территорий

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Многие подходы к развитию малых городов и сельских территорий, о которых на Губернаторских чтениях рассказал руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь Задорин, в Тюменской области довольно успешно используется. Это отметил губернатор Александр Моор, подводя итоги дискуссии о "Большом смысле малого города".

"Неравномерность развития территорий естественна, но мы не должны ни консервировать неравенство, ни усиливать его, - подчеркнул он. - Мы много делаем для малых городов и сельских поселений, 25 лет стремимся жить без белых пятен и черных дыр".

По оценке социолога Игоря Задорина, у малых городов и сельских территорий, при том, что они в экономическом плане уступают мегаполисам, есть свои уникальные особенности, которые можно использовать. Часто уникальные перспективные возможности развития связаны с природной, национальной или исторической спецификой города и региона. По мнению Задорина, этот "капитал" нельзя оставлять в стороне.

Он выделил четыре основных подхода к возрождению малых городов и развитию неперспективных территорий. "Это, в первую очередь, возрождение или развитие производства, которое было в этих городах раньше, - пояснил он. – Во-вторых, переход на постиндустриальную парадигму развития с расширением предложений в сфере услуг. Третье – применение новых финансовых технологий и подходов к бюджетированию и ресурсному обеспечению проектов. И четвертое – применение новых социальных технологий с опорой на внутреннее производство и потребление".

Ярким примером развития производства эксперт считает строительство в Тобольске крупнейшего нефтехимического производства "ЗапСибНефтехим". Но, думается, что это не единственный пример. В Ишимском районе построен завод по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб". Тепличный комплекс ООО "ТК ТюменьАгро" успешно сертифицирован на соответствие требованиям международных стандартов. В Голышмановском городском округе работает один из крупнейших молочных комплексов в России. Реализация проекта ООО "Тюменские молочные фермы" ГК "Дамате" началась в 2015 году. Размер инвестиций в комплекс составил 5,7 млрд рублей.

А осенью 2022 года в Исетском районе сдан комплекс по производству яиц индейки. Мощность предприятия компании "Дамате" составит 12 млн инкубационных яиц в год. Принципиальный вопрос, который, по мнению Игоря Задорина, должен решить бизнес, приходящий на малую территорию, — хочет ли он ее при этом развивать? Зачастую местное население рассматривается не как ресурс, а как бремя. Достаточно успешно решаются эти вопросы в Тобольске, в Ялуторовске, в Ишиме. Инвесторы, приходящие на территорию, находят общий язык с местными властями и помогают развивать территорию и внутренний туризм. Тем более, что в Тюменской области есть для этого богатейшая историческая и культурная база – декабристы, Императорская семья, Ремезов, Менделеев, Алябьев, Ершов. За шесть лет Тюменской области удалось в 2,4 раза увеличить турпоток — с 1,4 млн в 2017 году до 3,3 млн человек в 2022 году, в пять раз нарастить объем налоговых поступлений отрасли.

Одна из серьезных проблем малых городов, по оценке Игоря Задорина, – низкая социальная активность жителей, отсутствие эффективных технологий вовлечения населения в развитие города или села. Как во многих местах, там тоже существует узкий слой активистов, которые пытаются увлечь своим энтузиазмом городское сообщество, но это у них не очень получается.

"Я часто привожу в пример якутское село Бясь-Кюель, в котором всего 700 жителей. Там сообщество складывалось за счёт "внедрения" трезвого образа жизни. Сейчас на эти 700 человек есть 15 общественных организаций, свой самодеятельный театр, куча спортивных секций, и над всем этим существует еще одна общественная организация – Ассоциация общественных организаций села Бясь-Кюель, - сообщил он. - В Ярославской области есть город Данилов, в общем-то, медвежий угол области, маленький город, который тоже в своё время жил переработкой сельхозпродукции и леса. В перестройку всё рухнуло, жителям нечем было заняться, и они, естественно, начали пить. Но как-то одна компания местных мужиков сказала: раз всё равно делать нечего, давайте играть в хоккей. И они стали играть в хоккей. Сначала одна команда, потом другая – сейчас там полгорода играет".

Эксперт уверен, что если специально не заниматься стратегией распределения человеческого капитала, перспектив у малых поселений нет. Поэтому нам нужны новые программы, новые инициативы. Такой подход, по мнению эксперта, будет успешным, если ресурсы власти встретятся с "драйвом низовой инициативы". И такая встреча состоялась. В декабре 2020 года в Тюменской области был инициирован процесс разработки инвестиционных профилей в 15 муниципальных образованиях на период до 2024 года – так называемый инвестиционный акселератор. В процессе подготовки проекта был проведен анализ ресурсной базы и компетенций, сосредоточенных на территории. Это дает информацию о том, какие перспективы развития территории видятся в перспективе трех-пяти лет.

Свой потенциал оценили уже представители Исетского, Ишимского, Сладковского, Ярковского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского и Юргинского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, города Ишима.

Среди проектов - формирование промышленных площадок "Горьковская" и "Боровская" в Тюменском районе, производство масличного льна в Бердюжском районе, создание плодово-ягодного питомника в Омутинском районе.

"Тюменские муниципалитеты становятся более привлекательными для потенциальных инвесторов. Привлечение инвестиций — это вклад в благополучное будущее любого района, в повышение качества и уровня жизни его жителей, формирование современной социально-экономической инфраструктуры территории", - считает губернатор Александр Моор.

Очередные Губернаторские чтения в Тюмени завершены. Доклад руководителя Исследовательской группы ЦИРКОН Игоря Задорина вызвал немало вопросов, мнений и суждений. В одном все участники дискуссии были единодушны - удержать богатую и обширную территорию России можно только, если она будет населенной и связной.

Возросший интерес к проблеме возрождения малых городов и сельских поселений в России объясняется их важной культурно-исторической и социально-экономической ролью в развитии страны в целом, где сохранение их уникального историко-культурного наследия является актуальной задачей не только органов власти, но и всего российского народа. Малые города и сельские поселения в настоящее время находятся в особом социально-экономическом положении, требующем специального инновационного государственного подхода при разработке решений по развитию и сохранению их историко-архитектурной, культурной среды.

Борис Олейник