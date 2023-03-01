Условный прорыв дамбы ликвидировали в Тюменском районе

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Условный прорыв противопаводковой дамбы ликвидировали на учениях сотрудники МЧС по Тюменской области 15 марта. По сценарию, в результате потепления и продолжительных осадков произошло резкое повышение уровня воды в реке Пышма, в зоне затопления оказались более 100 частных домовладений.

Кроме того, талые воды привели к условному размыву участка автомобильной дороги, ведущей в д. Железный Перебор Тюменского района, оставив населенный пункт без автомобильного сообщения. Участие в учениях приняли более 100 человек, было задействовано 20 единиц техники и беспилотный летательный аппарат.

В ходе учений было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и принято решение об "эвакуации" населения и проведения работ по укреплению "тела" дамбы в месте прорыва мешками с грунтом.

Жителей попавших в зону "затопления" домов доставили в пункт временного размещения. Сотрудники полиции и экипажи ДПС организовали охрану общественного порядка в зоне условной ЧС, регулирование движения техники.

По словам врио начальника управления гражданской обороны и защиты населения Вячеслава Митрякова, все задействованные в учениях службы выполнили свои задачи в полном объеме.