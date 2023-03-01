Крупных туроператоров России освободят от уплаты НДС до 2027 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крупных туроператоров России освободят от уплаты НДС (налог на добавленную стоимость) задним числом — с 1 января 2023 года. Это повысит их конкурентоспособность на рынке и исправит сложившийся налоговый дисбаланс, считает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Данное налоговое послабление будет действовать до 1 июля 2027 года.

"Ранее от НДС освободили перевозчиков, гостиницы, а крупные туроператоры остались с НДС, при этом предъявить им нечего? Ни с работой с перевозчиками, ни с закупом гостиничных номеров. Сложилась определенная несправедливость. У туроператоров в итоге больше расходов, чем у компаний, которые работают по упрощенке", - отметила Илюшникова.

По ее мнению, освобождение туроператоров от НДС приведет к балансу в отрасли, станет стимулом к развитию новых, качественных, комплексных турпродуктов.