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Крупных туроператоров России освободят от уплаты НДС до 2027 года

Экономика, 17:09 15 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крупных туроператоров России освободят от уплаты НДС (налог на добавленную стоимость) задним числом — с 1 января 2023 года. Это повысит их конкурентоспособность на рынке и исправит сложившийся налоговый дисбаланс, считает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Данное налоговое послабление будет действовать до 1 июля 2027 года.

"Ранее от НДС освободили перевозчиков, гостиницы, а крупные туроператоры остались с НДС, при этом предъявить им нечего? Ни с работой с перевозчиками, ни с закупом гостиничных номеров. Сложилась определенная несправедливость. У туроператоров в итоге больше расходов, чем у компаний, которые работают по упрощенке", - отметила Илюшникова.

По ее мнению, освобождение туроператоров от НДС приведет к балансу в отрасли, станет стимулом к развитию новых, качественных, комплексных турпродуктов.

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# налоговые льготы , туризм

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