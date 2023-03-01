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Владимир Якушев дал профессиональные советы победителям конкурса "Команда Урала.Реформация"

Общество, 17:31 15 марта 2023

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

30 лучших молодых управленцев регионов Уральского федерального округа пройдут шесть модулей обучения по программе профессиональной переподготовки "Эффективный менеджмент в публичном управлении". Старт первому из них дал полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев, сообщается на его официальном сайте.

Полпред отметил важность погружения руководителя в тему, которой он занимается, знания всех нюансов и процессов. Он посоветовал победителям конкурса "Команда Урала.Реформация" тренировать в себе с самого начала привычку глубоко погружаться в любой вопрос.

"Участие в конкурсе — это шаг вперед в вашем собственном развитии, в развитии вашей карьеры. Это ваша капитализация. Самое важное, что вы приобретаете – это круг общения. Он серьезно расширяется. Появляются новые связи, которые сохранятся на долгое время", подчеркнул Владимир Якушев.

Модули пройдут в разных регионах Уральского федерального округа. Такая организация учебного процесса позволит участникам познакомиться со всеми регионами УФО.

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# Владимир Якушев , конкурс управленцев , менеджмент , УФО

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