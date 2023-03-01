  • 15 марта 202315.03.2023среда
  • USD75,1927
    EUR80,5192
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени пройдет IV инклюзивный поэтический слэм-турнир #Стихибезпреград

Общество, 18:26 15 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

IV инклюзивный поэтический слэм-турнир #Стихибезпреград начнется в Информационно-библиотечном центре для молодёжи (ул. Червишевский тракт, 15, корпус 1) 18 марта в 11 часов 30 часов минут. Он посвящен Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

Организаторы приглашают посоревноваться авторов от 16 до 35 лет с инвалидностью и без нее, проживающих в Тюменской области. Для участия до 16 марта нужно отправить согласие на обработку персональных данных и заявку в свободной форме на адрес: tosbs@mail.ru с пометкой "Слэм", указав ФИО, возраст, контактную информацию. Прикрепить файлы с двумя стихотворениями, с которыми планируете выступать на турнире.

Положение о конкурсе по ссылке. Впервые поэтическое соревнование, в котором принимали участие молодые поэты с инвалидностью и без инвалидности, было организовано Специальной библиотекой для слепых в 2017 году. В 2019 году к проведению слэм-турнира присоединился Информационно-библиотечный центр для молодёжи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменская областная научная библиотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:26 15.03.2023В Тюмени пройдет IV инклюзивный поэтический слэм-турнир #Стихибезпреград
18:18 15.03.2023При Президентской академии создадут Уральский образовательный хаб
18:15 15.03.2023Тюменские нейрохирурги поставили пациентку на ноги после повреждения шейных позвонков
18:04 15.03.2023Жители Тюменской области собрали более четырех тысяч книг для жителей Донбасса