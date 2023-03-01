Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области снизилась на 22 % за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 22 % снизилась заболеваемость населения ОРВИ и гриппом с 6 по 12 марта. Этот показатель ниже эпидемического порога на 31 %, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Чаще всего острые респираторные заболевания вызываются вирусами гриппа В, а также вирусами не гриппозной этиологии. Реже стали болеть дети всех возрастов.

На 22,2 % сократилась в Тюменской области и количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции по сравнению с предыдущей неделей. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.