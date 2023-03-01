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В Тюменской области 330 работников агропредприятий повысят квалификацию в 2023 году

Общество, 14:56 16 марта 2023

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

330 работников агропромышленных предприятий смогут повысить свою квалификацию на бесплатных курсах, организованных в Тюменской области в 2023 году. Обучение по 15 программам включает теоретическую и практическую части, сообщает региональный департамент АПК.

В числе тем курсов - составление технологических карт в растениеводстве с учетом применения высокоэффективной техники, внедрение инструментов геномной селекции в животноводстве, энергосберегающие технологии в агроинженерии. А также применение федеральных и отраслевых стандартов бухучета и отчетности в сельскохозяйственных кооперативах.

Практические занятия организуют с использованием навигационных комплексов, лабораторного оборудования и инновационной сельхозтехники.

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# АПК , повышение квалификации

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