В Тюменской области 330 работников агропредприятий повысят квалификацию в 2023 году

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

330 работников агропромышленных предприятий смогут повысить свою квалификацию на бесплатных курсах, организованных в Тюменской области в 2023 году. Обучение по 15 программам включает теоретическую и практическую части, сообщает региональный департамент АПК.

В числе тем курсов - составление технологических карт в растениеводстве с учетом применения высокоэффективной техники, внедрение инструментов геномной селекции в животноводстве, энергосберегающие технологии в агроинженерии. А также применение федеральных и отраслевых стандартов бухучета и отчетности в сельскохозяйственных кооперативах.

Практические занятия организуют с использованием навигационных комплексов, лабораторного оборудования и инновационной сельхозтехники.