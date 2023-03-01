100 баллов ЕГЭ по профильному предмету получат победители олимпиады в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

100 баллов ЕГЭ по профильному предмету получат победители и призеры профиля "Интеллектуальные энергетические системы" Национальной технологической олимпиады. Соревнования среди школьники 8–10 классов из 12 регионов России проходят в центре "Ребячья республика" в Тюмени.

На олимпиаду прибыли 120 участников — 45 финалистов и 75 участников образовательных программ, в том числе 32 представителя Тюменской области.

Им предстоит создать умную и самостоятельную энергетическую сеть, которая способна произвести, накопить и выделить именно то количество энергии, которое нужно домам, больницам, заводам, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.