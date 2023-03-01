Тюмень обработают от клещей до середины мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Активный период акарицидных обработок в Тюмени начнется в мае. От кровососущих паразитов защитят места массового отдыха, территории детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ, организаций летнего отдыха и оздоровления детей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала энтомолог областного Центра гигиены и эпидемиологии Марина Черных.

Тюменская область является эндемичной по клещевым инфекциям. Акарицидные обработки, по словам эксперта, — большой пласт неспецифической профилактики клещевого энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов. Обработку проводят специализированные компании. Энтомологический контроль качества этих работ может провести Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области проводит энтомологический контроль на договорной основе.

"В 2022 году в городе было обработано около четырех тысяч гектаров. Сюда вошли скверы, зеленые зоны, места пребывания людей. Акарицидные обработки в городе проводят коммерческие фирмы, в том числе и наша организация. За средства бюджета Тюменской области обрабатываются территории летних оздоровительных лагерей, мест спортивных слетов, школ", — сказала Марина Черных.

Напомним, по данным областного управления Роспотребнадзора, в Тюменской области от клещей обработают 6 тыс. 500 га общественных территорий.

Инна Пахомова