Экскурсия по лабораториям физико-технического института ТюмГУ ожидает участников дня открытых дверей

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

День открытых дверей начнется в физико-техническом институте ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а) 18 марта в 11 часов. Гостей ждет презентация института, общение с руководством, студентами и выпускниками, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Будущие абитуриенты познакомятся с направлениями подготовки и узнают о том, какие научные разработки ведутся в ФТИ. Участникам встречи расскажут об особенностях образовательной модели 2+2, внеучебных активностях, а также о перспективах трудоустройства.

Завершится открытое общение экскурсией по учебным и научным лабораториям института. В 2023 году на бюджетной основе в физико-технический институт смогут поступить 80 первокурсников.