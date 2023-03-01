Агропредприятия Тюменской области подготовили 192 тысячи тонн семян к посевной

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Более 192 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых подготовили агропредприятия Тюменской области к посевной кампании 2023 года. Из них 98 % - отечественной селекции, сообщает департамент агропромышленного комплекса региона.

По итогам оценки ста показателей сортовых и посевных качеств, 70 % семян соответствуют требованиям. Такие выводы сделали специалисты Россельхозцентра.

В ведомстве подчеркнули, что такой результат к середине первого месяца весны в регионе отмечается не часто. Так, в 2022 году этот показатель достигал 44 %. Таким образом, качество улучшилось практически на треть.