Ишим стал лидером по количеству грантовых проектов-победителей в Тюменской области

| Фото: администрация города Ишима ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима ВКонтакте

4 млн 602 руб. грантовой поддержки получат девять проектов из Ишима по итогам первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2023 года. Всего от Тюменской области победили 20 проектов: шесть – из Тюмени, по одному из Ялуторовска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Тюменского и Уватского районов.

Благодаря победе грантовая поддержка поможет в реализации проектов театральной студии "За пером Жар-птицы", музея "Узорочье сибирских наличников" и библиотеки "Букляш - семейный книжный нянь", фестивалей школьных научно-популярных видеороликов "Первые в мире", детского творчества "Достояние года", молодежного "MEGA BATTLE". А также поможет авторам еще трех проектов организовать региональную Никольскую книжную ярмарку, воссоздать спектакль "Барабанщица" и увидеть "Музей глазами юного блогера".

Напомним, всего по итогам первого в 2023 году конкурса фонда поддержку получит 881 творческий проект из 83 регионов страны. Общая сумма — 3,69 млрд рублей, а собственный вклад команд впервые превысил 101 %, это 3,72 млрд рублей.

Прием заявок на второй грантовый конкурс 2023 года продлится до 20 марта.

Инна Кондрашкина