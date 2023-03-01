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В России начались съемки сериала о Крымской весне

Общество, 18:03 16 марта 2023

Минобороны РФ

Двенадцатисерийный телевизионный художественный фильм "Десять дней до весны" снимается к десятилетию референдума о статусе Крыма, на котором жители полуострова сделали свой исторический выбор.

По словам режиссера сериала Кима Дружинина, фильм призван показать не только исторические факты, но и атмосферу, судьбы людей и их настроения в то непростое время. И, конечно, тех, кто не остался в стороне и протянул руку помощи жителям Крыма, отстаивающим свое право жить в России.

В фильме, сообщается на сайте Минобороны заняты актеры Андрей Соколов, Мария Шушкина, Сергей Юшкевич, Иван Стебунов, Владимир Стержаков, Максим Сапрыкин и Лиана Гриба.

Сериал снимается кинокомпанией "Гамма-синема" при поддержке Минобороны России и Фонда поддержки военно-патриотического кино.

"Военкино оказывает помощь в выборе съемочных локаций на территории воинских частей, а также подборе вооружения, военной и специальной техники для создания максимально достоверной атмосферы, - отмечено в сообщении. - Кроме того, к съемкам привлечены консультанты, которые находились в эпицентре тех событий".

Съемки пройдут в Ленинградской области, Ставропольском крае и Крыму.

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# Крым , фильм

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