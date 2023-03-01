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В Тюменской области 11 546 многодетных семей обеспечены земельными участками

Общество, 11:37 17 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 тыс. 546 многодетных семей обеспечили земельными участками в Тюменской области, начиная с 2011 г. Еще 439 семей получили целевые выплаты вместо наделов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В рамках программы в Тюмени многодетные семьи получили 4 тыс. 203 участка, в Тюменском районе – 1 тыс. 475, в Заводоуковском городском округе – 722, в Тобольске - 705, в Ялуторовске – 500.

В целом за период действия программы земельными наделами обеспечены 87 % многодетных семей, которые являются ее участниками.

Программа реализуется в рамках национального проекта "Демография". Условия получения поддержки и перечень необходимых документов по ссылке.

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# господдержка , земельные участки , многодетные семьи

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