В Тюменской области 11 546 многодетных семей обеспечены земельными участками

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 тыс. 546 многодетных семей обеспечили земельными участками в Тюменской области, начиная с 2011 г. Еще 439 семей получили целевые выплаты вместо наделов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В рамках программы в Тюмени многодетные семьи получили 4 тыс. 203 участка, в Тюменском районе – 1 тыс. 475, в Заводоуковском городском округе – 722, в Тобольске - 705, в Ялуторовске – 500.

В целом за период действия программы земельными наделами обеспечены 87 % многодетных семей, которые являются ее участниками.

Программа реализуется в рамках национального проекта "Демография". Условия получения поддержки и перечень необходимых документов по ссылке.