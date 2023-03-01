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В Тюмени джазовый пианист Даниил Крамер представит программу Musica Latina

Общество, 08:53 20 марта 2023

ТКТО | Фото: ТКТО

Программу Musica Latina представит джазовый пианист Даниил Крамер и совместно с певицей Юлианой Рогачевой в Тюменской филармонии 24 апреля в 19 часов, сообщает ТКТО.

Musica Latina объединяет музыкальные традиции испанской, бразильской, кубинской, африканской и индейской культур.

Для Даниила Крамера нет ничего невозможного в джазе. Маэстро легко и непринужденно чувствует себя в самых разных стилях импровизации. Он открывает имена новых ярких исполнителей, неизведанные пласты джаза, свежие и актуальные направления в импровизации.

Яркие музыкальные идеи, свобода выражения, невероятная виртуозность – все это визитная карточка Даниила Крамера, эти составляющие превращают каждый концерт в невероятный праздник жизни, музыки.

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# Даниил Крамер , джаз

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