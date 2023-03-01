В Тюмени джазовый пианист Даниил Крамер представит программу Musica Latina

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Программу Musica Latina представит джазовый пианист Даниил Крамер и совместно с певицей Юлианой Рогачевой в Тюменской филармонии 24 апреля в 19 часов, сообщает ТКТО.

Musica Latina объединяет музыкальные традиции испанской, бразильской, кубинской, африканской и индейской культур.

Для Даниила Крамера нет ничего невозможного в джазе. Маэстро легко и непринужденно чувствует себя в самых разных стилях импровизации. Он открывает имена новых ярких исполнителей, неизведанные пласты джаза, свежие и актуальные направления в импровизации.

Яркие музыкальные идеи, свобода выражения, невероятная виртуозность – все это визитная карточка Даниила Крамера, эти составляющие превращают каждый концерт в невероятный праздник жизни, музыки.