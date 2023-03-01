Кооператив из Упоровского района обязали убрать останки коров и боенские отходы

| Фото: 72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

Убрать останки коров и боенские отходы по решению суда будет обязан кооператив "Ермуртлинский" из Упровского района. Предприятие, на соседнем поле с которым летом 2022 года инспекторы Россельхознадзора обнаружили мертвых телят и трупы коров, было оштрафовано на 500 тыс. рублей.

По информации областного управления Россельхознадзора, собственник кооператива не согласился с постановлением ведомства и обжаловал его в суде. Однако в этой инстанции подтвердили законность требований регионального ведомства.

Решением Калининского районного суда вдвое снижен размер назначенного административного штрафа, но предприятие по-прежнему обязано устранить выявленные нарушения.