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В Тюменской области оштрафовали ферму, складировавшую шкуры и трупы животных на соседнем поле

Общество, 17:03 30 июня 2022

ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Сельхозкооператив "Емуртлинский" Упоровского района оштрафовали после проверки информации о том, что ферма выбрасывает останки животных на соседнее поле. Об этом сообщили в областном управлении Россельхознадзора 30 июня.

"По результатам проверки СПК "Емуртлинский" установлено, что с 2021 по 2022 годы на землях сельскохозяйственного назначения кооперативом осуществлялось незаконное складирование трупов и останков крупного рогатого скота, в том числе, мертвых телят и боенских отходов - шкуры, копыта, рога, части черепов животных, скелеты крупного рогатого скота, навоза. В расположенном рядом открытом ангаре обнаружены разложившиеся останки трупов животных с ушными бирками", - пояснили в ведомстве.

В управлении считают, что скотомогильник в Упоровском районе может стать причиной биологической угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому помимо штрафа, сумма которого составила 500 тыс. рублей, сельхозкооператив обязали устранить нарушения и организовать утилизацию биологических отходов в соответствии с ветеринарными правилами.

Отметим, что в 2022 году для поддержки малого бизнеса введен мораторий на проверки, за исключением тех случаев, когда ситуация угрожает здоровью или жизни человека.

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# проверка , управление Россельхознадзора , утилизация отходов

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