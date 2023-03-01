Флагманская школа допобразования впервые пройдет в Тюменской области

| Фото: Тюменское региональное отделение РДДМ "Движение первых" | Фото: Тюменское региональное отделение РДДМ "Движение первых"

Первая школа управленческих команд "Флагманы дополнительного образования Тюменской области" откроется 30 марта. В течение двух дней ее участниками станут управленческие команды, представляющие муниципальные образования региона.

"Флагманская школа представляет собой конкурсную коммуникационную площадку для обмена опытом между командами из разных муниципалитетов, поддержки их дальнейшего развития и распространения лучших практик. Школа позволит создать мотивационную среду для самореализации участников в современном педагогическом сообществе, повысить престиж профессии педагога дополнительного образования", - рассказали во дворце творчества и спорта "Пионер".

Работа участников пройдет в очном формате по трем направлениям. Так, участники обсудят вопросы воспитания детей на основе традиционных ценностей отечественного культурно-исторического наследия. Поговорят также о развитии региональной системы дополнительного образования детей. Еще одной темой станет профессиональное самоопределение и профориентация детей с учетом приоритетов социально-экономического развития региона.

Работу команд на стратегических сессиях и конкурсных испытаниях оценит экспертный совет. В его состав войдут представители Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий из Москвы, государственных структур, региональных органов власти. В качестве экспертов выступят сотрудники вузов, научных, общественных и других организаций и объединений.