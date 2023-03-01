Тюменцы могут сообщать об открытых люках в соцсетях

| Фото: Росводоканал Тюмень (архив) | Фото: Росводоканал Тюмень (архив)

Проект "Осторожно, люк" подключили к системе "Диалог Регионы" по мониторингу соцсетей.

АСИ и "Диалог Регионы" определили шаги по реализации проекта "Осторожно, люк" в регионах для повышения безопасности городов и снижения количества несчастных случаев из-за падения в открытые канализационные люки. Платформа проекта "Осторожно, люк" для мониторинга и реагирования на комментарии и публикации граждан в социальных сетях подключена к системе "Инцидент менеджмент".

Основными факторами решения проблемы ненадлежащего использования люков и технических отверстий, по словам директора центра управления лидерскими проектами АСИ Светланы Егельской, остается эффективность и оперативность взаимодействия между гражданами и администрацией города и территорий, реакции на сообщения об открытых люках. "Мы надеемся, что интеграция проекта с системой "Инцидент менеджмент" будет способствовать снижению опасности падения в люк", - отметила Светлана Егельская.

В 2022 году "Диалог Регионы", используя систему мониторинга "Инцидент менеджмент", обработало более 13,1 тыс. заявок, связанных с открытыми люками. Чаще всего граждане сообщали об опасных участках вблизи социально значимых объектов. Представители организации подчеркнули, что во всех федеральных округах власти в целом оперативно отвечают на жалобы граждан и закрывают люки в среднем за четыре-шесть дней.

Росводоканал Тюмень эксплуатирует более 70 тыс. водопроводных и канализационных колодцев. Их состояние проверяют в соответствии с графиком.

В 2022 году в Тюмени было похищено около 50 канализационных люков. Информацию по каждому хищению передали в правоохранительные органы. Сотрудники правопорядка возбудили 17 уголовных дел.

"Осторожно, люк" – социальный проект по масштабному информированию общества и властей об открытых люках и канализациях, представляющих опасность для людей. Команда проекта выступает связующим звеном между гражданами и ответственными организациями, отвечающими за устранение связанных с люками дефектов.