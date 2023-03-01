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Тюменская группа Just Suzie выпустила песню на московском лейбле

Общество, 18:02 19 марта 2023

из сообщества Just Suzie во ВКонтакте | Фото: из сообщества Just Suzie во ВКонтакте

Песня "Якоря" тюменской группы Just Suzie вышла на московском лейбле MDR. Полноценный альбом музыкальный коллектив хочет выпустить к концу лета.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала фронтвумен группы Just Suzie Сюзанна Иванова.

"Когда я записала эту песню, мне она показалась классной. Ее нужно бы разослать всем, кого я только знаю. Я отправила демо-версию в компанию лейбла MDR. Он помогает распространять наши песни. Это мощная юридическая поддержка и помощь в работе, которую могут делать не все артисты и мы в том числе. Это упрощает артистам жизнь, дает возможность попадать в плейлисты", – рассказала Сюзанна Иванова.

Песню "Якоря" автор называет самой любимой среди других композиций своей группы и фундаментальной: она и про веру, и про любовь. В композицию вплетены дудук и детский хор.

MDR – московский лейбл, который занимается продвижением инди-музыки: Sirotkin, Наадя, "Элли на маковом поле", Эрика Лундмоен.

Инна Пахомова

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# исполнители , музыка , песни

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