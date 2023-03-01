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Из Тюменской области экспортировали 240 кубометров пиломатериалов в Афганистан

Экономика, 18:54 17 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

240 кубометров пиломатериалов отправлено на экспорт из Тюменской области в Афганистан. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Специалистами фитосанитарной испытательной лаборатории проведены исследования груза. Продукция признана безопасной. На партию выданы фитосанитарные сертификаты, которые подтверждают соответствие пиломатериалов требованиям страны-импортера.

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# пиломатериал , Россельхознадзор , экспорт

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