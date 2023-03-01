В ресторане "Вкусно – и точка" на Цветном бульваре в Тюмени пройдет реновация

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обновление ресторана "Вкусно – и точка" на Цветном бульваре Тюмени начнется 20 марта со строительных работ. Откроется заведение после реновации в конце мая, сообщает франчайзи-партнер сети ресторанов.

При ремонте будут использованы российские строительные материалы премиального качества. Обновится не только интерьер, но и технологические зоны, где установят современное оборудование и производственные линии.

Кроме того, после реновации предприятие откроется с концепцией кафе, что предполагает большой ассортимент кофейных напитков, а также выпечку и десерты.

Также в сообщении отмечается, что за 15 лет с момента открытия в ресторане быстрого питания приняли более 12 млн гостей. Под брендом "Вкусно — и точка" предприятие продолжило работу с лета 2022 г.