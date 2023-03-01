Сибирские сезоны в Тобольске: московский театр представит спектакль "Умка"

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Cпектакль "Умка" московского театра "Трикстер" и киностудии "Союзмультфильм" пройдет в Тобольском драмтеатре 18 и 19 марта. Постановка организована в рамках проекта "Сибирские сезоны в Тобольске" программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" и трехстороннего соглашения между компанией СИБУР, правительством Москвы и правительством Тюменской области.

Кукольно-трюковой театр формы "Трикстер" привезёт в Тобольск премьеру. Зрителей ждет встреча с непоседливым белым медвежонком Умкой, который совсем недавно родился и исследует мир.

"Сказочная постановка для всей семьи рассказывает о невероятных приключениях белого медвежонка Умки и его друзей среди арктических снегов. Вместе с Умкой зрители откроют для себя бескрайние просторы Арктики, познакомятся с культурой народов Крайнего Севера и полюбуются полярным сиянием", - говорят постановщики.

Спектакль “Умка” создан в форме современного синтетического театра.

Проект "Cибирские сезоны в Тобольске" пройдет с февраля по декабрь 2023 года. Запланировано проведение более 20 культурных и образовательных мероприятий в городских пространствах и на разных площадках города.

По словам начальника управления по взаимосвязям с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО "ЗапСибНефтехим" Елены Бельской, компания СИБУР стремится участвовать в жизни города, создавать комфортные условия для жителей, привлекать лучшие социокультурные досуговые проекты.

"С 2015 года компания привносит в Тобольск крупные культурные проекты — "Театр Наций Fesf", кинофестивали, уличные фестивали современного искусства и многое другое. С открытием в 2021 году аэропорта у города появился осознанный трек на туристическое развитие, отвечая которому с 2023 года мы делаем шаг на расширенную годовую программу "Сибирские сезоны в Тобольске", — сказала Елена.

Анжела Лебедева